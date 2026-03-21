Jazmin Grace Grimaldi dévoile son premier single Cup of Tea et chante en français

Présente à l’occasion de certains rendez‑vous officiels de la principauté, Jazmin Grace Grimaldi privilégie toutefois sa trajectoire artistique. La jeune femme consacre l’essentiel de son temps à la musique et au théâtre.

Le vendredi 20 mars 2026, elle a mis en ligne son premier single, intitulé Cup of tea, information qu’elle a partagée sur son compte Instagram. Le refrain contient des paroles en français et la parution a suscité de nombreux messages de soutien de la part de ses abonnés.

Dans une vidéo publiée sur Instagram le 5 mars, elle a indiqué chanter et jouer la comédie depuis son enfance. Longtemps présentée comme la fille née hors mariage de la relation entre le prince Albert II de Monaco et Tamara Rotolo, Jazmin Grace Grimaldi est aujourd’hui reconnue et intégrée à la famille princière. Elle a récemment fêté ses 30 ans.

Relations entre Jazmin Grace Grimaldi et le prince Albert II

Après une procédure judiciaire, la reconnaissance officielle par le prince Albert est intervenue en 2006 ; à cette époque, elle avait 11 ans et a rencontré son père pour la première fois. Dans un entretien accordé à Harper’s Bazaar en juillet 2015, elle a raconté que cette rencontre visait à établir un lien paternel, qu’elle avait ressenti l’absence d’une figure paternelle et qu’elle considère désormais entretenir d’excellentes relations avec lui.