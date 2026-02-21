Japon : un prêt de 100 millions USD pour désengorger Kinshasa

Le gouvernement japonais prévoit de débloquer un prêt d’environ 100 millions de dollars pour financer la refonte du système de transport urbain de Kinshasa, a confirmé une séance de travail tenue le vendredi 20 février 2026 entre le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda, et Keiichi Okitsu, représentant résident de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA). Le financement est destiné à actualiser et à lancer des chantiers visant à désengorger la capitale congolaise.

Les échanges se sont concentrés sur l’actualisation du plan directeur des transports urbains de Kinshasa, document initialement élaboré en 2018 et qui a fait l’objet d’études préliminaires entre 2022 et 2023. Les participants ont convenu d’intégrer les nouvelles données issues de ces études afin de définir précisément les travaux à entreprendre et les priorités d’investissement.

Parmi les infrastructures identifiées comme prioritaires figurent la modernisation et l’élargissement de l’avenue Université, la construction d’un échangeur au niveau du Rond-point Ngaba et la réalisation d’une importante voie de décongestion destinée à réduire les embouteillages récurrents affectant plusieurs axes de la ville. Le ministre John Banza Lunda a souligné la nécessité d’adopter des solutions définitives et de respecter des standards élevés de qualité de construction, en référence aux normes japonaises.

Détails financiers, conditions de décaissement et coordination des partenaires

Le prêt, évalué à environ 100 millions USD, est considéré comme acquis mais son décaissement reste conditionné à l’achèvement de formalités administratives, à la finalisation des études actualisées et à l’obtention des autorisations requises. Le ministre a appelé à l’accélération des procédures pour éviter de nouveaux reports et s’est engagé à activer les dossiers relevant de sa compétence afin de permettre un lancement rapide des travaux.

La JICA, agence de coopération technique et financière du Japon, intervient généralement à la fois par des prêts concessionnels et par une assistance technique. Lors de la séance, Keiichi Okitsu a représenté l’agence japonaise et discuté des modalités pratiques nécessaires à la mise en œuvre du projet. Les deux parties ont évoqué l’importance d’une coordination étroite entre les équipes techniques congolaises et les spécialistes envoyés par la JICA pour assurer la conformité aux spécifications demandées.

Outre le financement nippon, les autorités congolaises ont indiqué qu’une expansion du périmètre d’intervention pour l’avenue Université est à l’étude et que la participation de la Banque Africaine de Développement (BAD) pourrait être sollicitée pour compléter l’effort financier et technique. Les acteurs impliqués devront, selon les responsables présents, harmoniser les calendriers d’études, les procédures d’appel d’offres et les exigences en matière d’évaluation environnementale et sociale avant tout décaissement.

Les discussions se sont déroulées en présence des équipes techniques des deux parties et des représentants des services ministériels concernés. Le prêt est soumis à la finalisation des études actualisées et à l’obtention des autorisations administratives nécessaires