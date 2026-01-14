La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Japon : la Première ministre Takaichi veut dissoudre la Chambre basse, confirme sa coalition

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi prévoit de dissoudre la Chambre basse peu après l’ouverture de la session parlementaire ordinaire la semaine prochaine, a déclaré mercredi 14 janvier Hirofumi Yoshimura, co‑président du Parti de l’innovation du Japon et chef du parti partenaire de la coalition. «J’ai été informé par la Première ministre Takaichi qu’elle va dissoudre la Chambre basse au début de la session parlementaire ordinaire», a-t-il ajouté devant la presse.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
308 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
15:33 En Brève : Pour Trump, le Groenland est «vital» au bouclier antimissiles américain
15:24 Société : Atacora: un commissariat incendié à Gnémasson après une attaque armée
15:33 Pour Trump, le Groenland est «vital» au bouclier antimissiles américain
Benin Web TV 2.0 est disponibleRejoindre Maintenant