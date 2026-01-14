Accueil En Brève Japon : la Première ministre Takaichi veut dissoudre la Chambre basse, confirme sa coalition

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi prévoit de dissoudre la Chambre basse peu après l’ouverture de la session parlementaire ordinaire la semaine prochaine, a déclaré mercredi 14 janvier Hirofumi Yoshimura, co‑président du Parti de l’innovation du Japon et chef du parti partenaire de la coalition. «J’ai été informé par la Première ministre Takaichi qu’elle va dissoudre la Chambre basse au début de la session parlementaire ordinaire», a-t-il ajouté devant la presse.