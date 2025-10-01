James Slipper, recordman des sélections australiennes, annonce sa retraite internationale

En Brève

Le pilier australien James Slipper, détenteur du record de sélections avec les Wallabies, a annoncé mercredi 1er octobre qu’il mettrait un terme à sa carrière internationale après son dernier match du Rugby Championship prévu ce week‑end contre la Nouvelle‑Zélande. Samedi 27 septembre, face aux All Blacks, le joueur de 36 ans était devenu le troisième rugbyman à atteindre les 150 sélections, rejoignant le Gallois Alun Wyn Jones et le Néo‑Zélandais Sam Whitelock.