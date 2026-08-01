Après l’hommage de Jordan Bardella à Kavinsky, un ami du DJ affirme subir un « torrent de harcèlement »

Un DJ accuse d’avoir subi un « torrent de harcèlement » après avoir taclé Jordan Bardella : la réponse publique de Simon Delacroix, connu sous le nom de scène The Toxic Avenger, à un message de condoléances adressé par le président du Rassemblement national après la mort du musicien Kavinsky a déclenché une vague de réactions et des messages menaçants sur les réseaux sociaux.

La polémique intervient au lendemain de l’annonce du décès de Vincent Belorgey, alias Kavinsky, figure de la French Touch décédée à 50 ans, auteur du titre « Nightcall » rendu célèbre par le film Drive et repris lors des Jeux olympiques de Paris. Plusieurs personnalités ont publié des hommages, dont Jordan Bardella, président du RN, qui a posté sur X des condoléances qualifiant Kavinsky d’« un des plus grands ambassadeurs de la French Touch ». Le message de Bardella a été relayé sans autre précision politique.

Simon Delacroix, The Toxic Avenger, DJ et ami du défunt, a répliqué publiquement sur X en demandant à Bardella de s’abstenir : « Merci de vous abstenir de cet hommage : la musique électronique vous déteste. Bien cordialement ». Cette réponse, largement partagée, a été suivie selon le DJ d’une « avalanche » de messages agressifs et de menaces, qu’il impute à des partisans du RN, citant des propos tels que « on s’en souviendra » et « tu seras le premier qu’on viendra chercher ». The Toxic Avenger a publié plusieurs captures et messages pour illustrer le flot de commentaires reçus.

Échanges sur X, accusations et références aux positions du RN

Sur X, The Toxic Avenger a insisté sur la portée de sa réaction initiale et sur la fuite de messages haineux qu’il affirme recevoir depuis sa réponse à Bardella. Il a publié un nouveau message : « Si vous saviez le torrent de harcèlement que je me prend pour ça », accompagné d’exemples de commentaires menaçants apparus sous son post de départ. Ces publications ont été likées et relayées par une partie de la communauté électronique et par d’autres comptes critiquant la présence politique du RN sur les forums culturels.

Le DJ a justifié son intervention par une lecture politique et culturelle : selon lui, la musique électronique « a été créée par des minorités » et porte des « valeurs d’inclusivité, de solidarité et de tolérance », valeurs incompatibles, à ses yeux, avec celles de certains représentants du RN. Il a rappelé un vote du parti en faveur de la criminalisation des free parties, invoquant ce point comme preuve d’une opposition entre la culture électronique et les positions politiques du Rassemblement national.

Jordan Bardella, né le 13 septembre 1995 à Drancy (Seine‑Saint‑Denis), est président du RN depuis 2022. Il s’est engagé en politique à l’adolescence au Front national, devenu Rassemblement national, et a été tête de liste du RN aux élections européennes de 2019, élu député européen et vice‑président du parti. En 2024, il a été réélu député européen et a publié son autobiographie Ce que je cherche.

Dans ses dernières interventions publiques sur X, The Toxic Avenger a maintenu sa position et conclu ses messages par : « Vous ne serez JAMAIS nos camarades. »