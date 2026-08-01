Fort Boyard 2026 : jusqu’à 50 000 euros pour l’association Les Bonnes Fées

Ce 1er août 2026, France 2 diffuse un nouvel épisode de la célèbre émission Fort Boyard, désormais animée par Cyril Féraud. Pour cette cinquième émission de la saison 37, une équipe emblématique composée de Camille Cerf, Philippe Risoli, Baghera Jones, Mahaut Drama, Hinaupoko Devèze et Laila entre dans l’arène pour soutenir l’association Les Bonnes Fées. Au cœur de l’engouement chaque été, la question de la valeur réelle des boyards, symboles du trésor, reste centrale pour les téléspectateurs, car le mode de calcul des gains a connu plusieurs évolutions majeures au fil des années.

Depuis ses débuts, Fort Boyard séduit par ses défis physiques et intellectuels, mais aussi par la course effrénée contre le temps dans la salle du Trésor. Dans cette dernière étape, les candidats doivent récolter un maximum de boyards avant la chute de la herse. Traditionnellement, le montant final attribué aux associations bénéficiaires dépendait principalement du poids total des pièces récoltées, une méthode qui ne précisait pas la valeur exacte de chaque boyard.

Jusqu’à 50 000 euros en 2026, une révolution pour le trésor

En 2026, une nouvelle formule de Fort Boyard marque un tournant significatif dans la valorisation des gains. Sous la présentation de Cyril Féraud, France Télévisions introduit un plafond de trésor pouvant atteindre 50 000 euros par équipe pour l’association soutenue. Cette nouveauté vise à intensifier l’aspect solidaire du programme et à mieux rétribuer les efforts des candidats.

Le montant maximal fixé n’empêche toutefois pas des variations importantes selon la performance lors des épreuves et la réussite dans la salle du Trésor. En ce début de saison, plusieurs équipes ont déjà affiché des résultats contrastés. L’équipe représentant ONU Femmes France a engrangé 13 885 euros, tandis que celle du Projet Moteur a collecté 16 750 euros. Le record provisoire est détenu par Surfrider Foundation Europe, avec un gain de 23 800 euros. Cette amplitude témoigne des défis constants rencontrés par les candidats pour maximiser leur récolte.

Pour le numéro du 1er août, les membres de Les Bonnes Fées, présents régulièrement sur le Fort, tenteront de dépasser leurs précédents résultats et de s’approcher du nouveau plafond fixé. L’association, qui œuvre notamment pour les femmes touchées par la maladie, mise sur l’expérience de ses candidats pour augmenter la cagnotte destinée à ses projets solidaires.

Des dizaines de milliers d’euros récoltés depuis près de quarante ans

Fort Boyard est devenu un rendez-vous annuel incontournable pour la collecte de fonds au profit d’associations caritatives. Depuis presque quatre décennies, le jeu réunit célébrités et anonymes dans une compétition où l’objectif commun est d’offrir la plus grande contribution financière possible à une cause.

L’histoire de l’émission est jalonnée de performances remarquables. Par exemple, Les Bonnes Fées ont enregistré l’une de leurs meilleures performances en 2018, avec un gain de 20 301 euros, figure encore parmi les plus importants obtenus par cette équipe. Leurs participations récentes ne sont pas en reste : elles ont recueilli 16 749 euros en 2024 et 13 644 euros en 2025, sommes intégralement reversées à leurs actions solidaires.

Ces résultats montrent que certaines équipes ont longtemps dépassé les 20 000 euros avant même l’instauration du nouveau plafond de 50 000 euros. La réussite dans Fort Boyard repose ainsi sur une combinaison d’habileté physique, de stratégie collective et de gestion minutieuse du temps dans la salle du Trésor pour maximiser les gains.

Des boyards devenus un symbole de la télévision française

Depuis le lancement de l’émission en 1990, les boyards ont acquis une place iconique dans le paysage audiovisuel français. Ces pièces, au-delà de leur valeur monétaire, symbolisent l’enjeu ultime du jeu. La séquence où les candidats tentent de remplir leur chaudron avant la fermeture de la herse est considérée comme l’un des moments les plus intenses et spectaculaires du programme.

La nouvelle dotation maximale introduite en 2026 ne bouleverse pas cet esprit. Les boyards continuent de représenter la concrétisation des efforts fournis, l’aboutissement d’un parcours semé d’épreuves et de défis. Ils incarnent aussi la réussite d’une équipe unie par une cause à défendre.

Ce 1er août 2026, les membres de l’équipe des Bonnes Fées espèrent graver leur nom dans l’histoire du Fort en atteignant un gain proche du plafond de 50 000 euros, dans le cadre de la 37e saison qui s’annonce déjà riche en performances et en émotions.