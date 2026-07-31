Liam Payne : Kate Cassidy s’explique après avoir effacé ses tatouages symboliques

Kate Cassidy, compagne de l’artiste Liam Payne décédé en octobre 2024, a publié des explications après la diffusion d’images montrant des séances d’effacement au laser de plusieurs de ses tatouages liés à leur histoire : elle affirme vouloir les refaire, en plus fin et ailleurs, sans renier leur valeur sentimentale.

Des captures et vidéos de séances de laser ont suscité des questions parmi ses abonnés sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, Kate Cassidy a pris la parole pour clarifier la situation en précisant la raison technique de ces retouches : les motifs initialement réalisés sont, selon elle, trop épais et ne correspondent pas à l’esthétique qu’elle souhaitait.

Elle a expliqué qu’il s’agissait de ses tout premiers tatouages, réalisés « au hasard » dans un salon où elle avait demandé des lignes fines. Les motifs concernés — notamment des ailes d’ange, une étoile et le chiffre quatre — conservent, selon elle, une valeur particulière liée à sa relation avec Liam Payne, mais seront effacés au laser puis retravaillés par des artistes spécialisés dans les traits fins et repositionnés plus bas sur le corps.

Kate Cassidy s’explique sur la Toile

Dans la vidéo relayée et rapportée par E!News, Kate Cassidy a insisté sur le fait que cette opération d’effacement n’était pas un adieu à la mémoire de Liam Payne. Elle a déclaré que la signification de ses tatouages était « extrêmement précieuse » et qu’elle ne souhaitait pas les supprimer définitivement, mais uniquement les faire refaire dans un style et un emplacement conformes à son souhait initial.

Liam Payne est décédé le 16 octobre 2024 à Buenos Aires, en Argentine, à l’âge de 31 ans. Au moment de sa mort, il partageait la vie de Kate Cassidy depuis près de deux ans. Selon des informations médiatiques, sa fortune avait été estimée à 25 millions d’euros et son fils, âgé de neuf ans, a hérité de l’ensemble de ce patrimoine.

Sur ses réseaux sociaux en février, Kate Cassidy a publié un message portant sur le deuil, écrivant notamment : « On ne surmonte pas le deuil. On avance avec lui, en portant l’amour sous une autre forme. Continuez à vivre. Continuez. Vivez pleinement votre vie. »