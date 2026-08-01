Jean Dujardin salué par Bigflo et Oli pour sa voix et son sens du tempo

Jean Dujardin a de nouveau fait parler de lui, cette fois pour ses aptitudes musicales. Invités de l’émission Variétés sur RTL le 30 juillet 2026, les rappeurs Bigflo et Oli sont revenus sur leur collaboration avec l’acteur pour la bande originale du film Brice 3 (2016) et n’ont pas tari d’éloges sur sa voix, son sens du tempo et sa qualité de musicien.

Le duo bordelais, connu pour ses nombreuses collaborations, a rappelé lors de l’entretien qu’il a travaillé avec des artistes aussi variés que Julien Doré, MC Solaar, Vald, Francis Cabrel, Vianney ou Zaz. Parmi ces rencontres, la session en studio avec Jean Dujardin pour le film de 2016 figure comme un moment inattendu et marquant, selon leurs déclarations.

Sur le plateau d’Augustin Trapenard, les deux frères ont détaillé leur souvenir de cet enregistrement et exprimé leur surprise devant les prédispositions musicales de l’acteur. Ils ont replacé cette collaboration dans le contexte de leur carrière de musiciens et d’invités réguliers des plateaux radio et télévisés.

Bigflo et Oli saluent la qualité vocale et le sens du tempo de Jean Dujardin

Florian Ordonez (Bigflo) a qualifié la prestation de Jean Dujardin en ces termes : « Franchement, ce n’est pas si mal« . Il a ajouté : « Je me demande si c’est dans le fait de délivrer des textes théâtraux ou artistiques qu’il a ce truc-là, mais c’est un bon musicien. Il a raté une carrière. » Olivier (Oli) a confirmé l’avis de son frère : « C’est un très bon musicien. Il a une super voix et il a un sens du tempo. On était surpris quand on l’a amené au studio« .

Les rappeurs ont rappelé que Jean Dujardin, bien que principalement connu comme acteur, s’est déjà essayé à la chanson à plusieurs reprises. Ils ont notamment évoqué le titre interprété pour la franchise Brice de Nice, Donne-moi du Cash !, en soulignant son succès auprès du public. Oli a précisé : « Attends, tu sais que son morceau de Brice de Nice de l’époque, on en parle souvent quand on le croise, il est triple platine, il en a vendu des tonnes ».

Lors de l’entretien, Bigflo et Oli ont qualifié Jean Dujardin de « sacré personnage » tout en insistant sur ses qualités musicales, sans détailler d’autres projets artistiques en cours. Ils ont ainsi replacé la collaboration pour la bande originale de Brice 3 dans la continuité des croisements entre cinéma et musique qui ont jalonné leur propre parcours artistique.

Les éléments rapportés lors de l’émission reprennent des souvenirs et des appréciations formulées par Bigflo et Oli à propos de leur rencontre avec Jean Dujardin en studio et du succès commercial du morceau lié à la franchise Brice de Nice.