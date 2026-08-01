L’amour est dans le pré saison 21 : Karine Le Marchand revient le 17 août avec 14 candidats et une nouvelle formule de speed dating

La 21e saison de L’amour est dans le pré fait son grand retour sur M6, attendu pour le lundi 17 août à 21h10. Cette émission de télé-réalité, désormais emblématique du paysage audiovisuel français, continue de séduire avec son concept centré sur la quête amoureuse de quatorze agriculteurs célibataires. Depuis son lancement en 2006, le programme n’a cessé d’évoluer tout en conservant son authenticité, portée par la bienveillance de son animatrice phare, Karine Le Marchand, qui reste à la tête de l’émission pour une nouvelle saison placée sous le signe de la nouveauté et de l’émotion.

Adapté du format britannique Farmer Wants a Wife, L’amour est dans le pré suit le parcours d’agriculteurs qui, à travers les démarches classiques de la téléréalité, vont tenter de trouver un partenaire pour partager leur vie. Les premiers épisodes sont consacrés à la présentation des candidats, un moment crucial pour établir la connexion entre le public et ces hommes et femmes issus de divers horizons ruraux. Dès maintenant, le portrait des quatorze participants à cette nouvelle édition est disponible, offrant un aperçu des personnalités riches et variées qui animeront les soirées de cette fin d’été.

La longévité du programme s’appuie notamment sur une écriture renouvelée à chaque saison, ainsi que sur des candidats au parcours souvent poignant. Cette année encore, la production mise sur des profils singuliers et attachants, tournant la caméra vers un univers agricole parfois méconnu du grand public. C’est aussi la présence constante de Karine Le Marchand qui forge l’identité de l’émission, forte d’une approche humaine et respectueuse. Sa capacité à susciter la bienveillance et à accompagner ses interlocuteurs dans cette aventure sentimentale est devenue la signature de l’émission, qui rassemble toujours un large public fidèle.

Une saison marquée par l’innovation dans le format et une nouvelle dynamique pour Karine Le Marchand

Cette 21e saison ne se contente pas d’un simple retour aux fondamentaux ; elle introduit plusieurs innovations dans la mécanique de l’émission. Pierre-Guillaume Ledan, directeur général adjoint des programmes de flux du groupe M6, a confirmé lors d’une conférence de presse que les équipes avaient repensé la façon dont les rencontres se déroulent, notamment lors des speed dating. Pour la première fois, les agriculteurs et leurs prétendants se retrouvent seuls dans une pièce, sans la présence intrusive d’un cadreur ou d’un caméraman. À la place, des caméras virtuelles fixées dans la salle captent les échanges en toute discrétion, laissant aux candidats une liberté accrue dans la gestion de leur rencontre.

Ce changement important modifie ainsi la dynamique des rendez-vous amoureux, offrant une atmosphère plus intime et authentique. Karine Le Marchand, en plus de son rôle traditionnel de commentatrice, se voit confier une nouvelle responsabilité : celle de « maîtresse du temps ». Equipée d’un micro, elle contrôle désormais la durée de chaque rencontre à distance, intervenant pour réguler les échanges selon le déroulement des rendez-vous. Cette fonction inédite vise à maintenir un rythme fluide dans l’émission tout en laissant la place aux moments d’émotion, notamment lorsque naissent des coups de cœur qui peuvent prolonger significativement les entretiens.

Parmi les candidats que les téléspectateurs retrouveront cette saison, plusieurs personnalités se distinguent déjà. Étienne, 39 ans, et Fabien, 27 ans, deux frères agriculteurs, avaient suscité l’intérêt lors de la présentation de leurs portraits. Jean-Marie, producteur de céréales dans la Charente âgé de 63 ans, est filmé aux côtés de sa mère Colette, 94 ans, ajoutant une touche familiale touchante au casting. Jean-Louis, 52 ans, cultive légumes et tabac et a connu trois relations avec trois femmes prénommées Cathy, ce détail ayant intrigué les fans. Manon, 24 ans, jeune éleveuse de chevaux qui combat la mucoviscidose, apportera son témoignage de vie et ses défis personnels. Enfin, Vincent, apiculteur, et Justine, créatrice d’une ferme pédagogique dans l’Ain, complètent le tableau avec leur volonté d’un amour durable dans un contexte rural.

La nouvelle formule mise en place pour cette saison semble ainsi s’appuyer sur un subtil équilibre entre tradition et modernité, tout en renforçant le rôle central de l’animatrice à travers ce dispositif inédit. Après plusieurs saisons qui ont déjà vu la formation de nombreux couples, cette édition s’annonce déterminante pour poursuivre l’aventure et renouveler l’intérêt du public autour d’un programme désormais ancré dans la durée.