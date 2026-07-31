Patrick Bruel : Sarah Guetta assure « Je resterai auprès de lui »

Patrick Bruel, visé par plusieurs accusations de viols et d’agressions sexuelles, voit son entourage réagir publiquement : sa coiffeuse de longue date, Sarah Guetta, a pris sa défense à l’antenne tandis que l’artiste dément fermement toute faute et invoque la présomption d’innocence.

Invitée de l’émission Nuit Blanche à Tel Aviv, Sarah Guetta, qui se présente comme la coiffeuse attitrée de nombreuses personnalités et de Patrick Bruel depuis plusieurs années, a livré un témoignage en soutien à l’artiste. Elle a décrit son comportement personnel en ces termes : « Oui il drague, mais il drague comme tu pourrais draguer. Après si les gens ne veulent pas il arrête, il n’insiste pas. Moi de ce que j’ai vu, de ce que j’ai connu avec lui, devant moi ça n’a jamais été le cas. Jamais ! »

La coiffeuse a également dit respecter la parole des victimes présumées tout en annonçant qu’elle continuerait d’apporter son soutien à Bruel : « Je resterai toujours auprès de lui, je le défendrai. D’abord parce que c’est un frère, ensuite parce que c’est un ami et que c’est trop dur d’entendre ça de quelqu’un avec qui on travaille

Déclarations publiques et rappel des éléments de contexte

Patrick Bruel a répondu aux accusations via son compte Instagram, contestant catégoriquement les faits qui lui sont reprochés. Dans sa publication, il affirme : « Jamais je n’ai forcé une femme. Jamais je n’ai drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit. Je ne me suis jamais servi de ma notoriété pour abuser de quiconque et obtenir des relations non consenties« .

Dans le même message, l’artiste indique son intention de se défendre et évoque les principes juridiques qu’il estime fondamentaux, citant la présomption d’innocence et le droit à une enquête équitable : « Je me défendrai, pour ceux qui me soutiennent, pour ma famille, pour mon équipe, pour mes amis, pour mon public … pour tous ceux qui refusent que notre société renonce à ses principes les plus fondamentaux : la présomption d’innocence, le droit à une enquête équitable, et la Justice« . Il ajoute qu’il poursuivra son activité professionnelle « avec le même dévouement et la même passion ».

Parallèlement aux prises de parole de son entourage et de l’intéressé, le contexte médiatique met en lumière la carrière de l’artiste. Patrick Bruel, né le 14 mai 1959 à Tlemcen (Algérie française), est une figure majeure de la chanson et du cinéma français. Il s’est illustré au cinéma dans des films tels que Le Prénom et L’Union sacrée et a connu un succès populaire important au début des années 1990, parfois qualifié de « Bruelmania ». Il est père de deux enfants issus de son mariage avec l’écrivaine Amanda Sthers et est également connu comme joueur de poker professionnel.

Sarah Guetta a en outre déclaré qu’elle resterait aux côtés de l’artiste même si la justice venait à établir sa culpabilité, affirmation qu’elle a formulée lors de son intervention médiatique.