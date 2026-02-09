Israël : Le chef de l’ONU «gravement préoccupé» par les mesures renforçant le contrôle sur la Cisjordanie

Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, Antonio Guterres, a fait part d’une vive inquiétude à propos des récentes décisions d’Israël visant à accroître son emprise sur la Cisjordanie, a déclaré lundi 9 février le porte-parole du secrétaire général.

Selon Stéphane Dujarric, M. Guterres alerte sur le risque que représente cette orientation pour l’avenir des négociations. Il estime que la dynamique actuelle sur le terrain, et en particulier cette mesure, met sérieusement en péril la possibilité d’aboutir à une solution fondée sur deux États.

Le message délivré par le Palais des Nations souligne en filigrane la crainte que des actions unilatérales n’érodent encore davantage la confiance nécessaire à des pourparlers directs entre les parties.

Signal d’alarme pour le processus de paix

En rappelant ces réserves, le porte-parole insiste sur l’importance de préserver les conditions permettant une reprise constructive du dialogue. Pour le chef de l’ONU, toute décision susceptible de modifier durablement la réalité sur le terrain compromet la viabilité d’une issue négociée entre Israéliens et Palestiniens.

Ce constat s’inscrit dans un contexte de tensions persistantes, où chaque initiative susceptible d’altérer l’équilibre territorial est scrutée par la communauté internationale, selon les déclarations relayées par le bureau du secrétaire général.