IShowSpeed fait la promesse d’emmener Cristiano Ronaldo au musée du beurre de karité au Ghana

Le streamer américain connu sous le pseudonyme IShowSpeed a annoncé son intention d’inviter la star portugaise Cristiano Ronaldo à se rendre au Ghana.

Dans une vidéo devenue virale, il a indiqué répondre ouvertement aux questions de ses abonnés. Interrogé sur le pays africain où il aimerait présenter Ronaldo, il a déclaré vouloir revenir au Ghana et emmener le footballeur avec lui. Il a précisé qu’il envisageait notamment de faire visiter à Cristiano Ronaldo le musée dédié au beurre de karité afin que ce dernier puisse découvrir ce produit.

Pour l’instant, ce déplacement est présenté comme un projet et n’est pas encore réalisé.

La perspective d’une visite de Cristiano Ronaldo au Ghana a suscité de l’enthousiasme en ligne, les internautes saluant l’originalité d’un projet associant une personnalité sportive à un élément du patrimoine local.