Ghana: elle invente la mort de son mari pour récolter des dons à la télévision

Une polémique prend de l’ampleur sur les réseaux sociaux au Ghana après les révélations concernant le témoignage d’une femme identifiée comme Amina, invitée d’une émission télévisée très suivie.

Amina s’était présentée comme une veuve en difficulté lors de son passage à l’Oyerepa Show, animé par la présentatrice Auntie Naa. Elle a raconté que son époux avait trouvé la mort dans un accident de la route à Santasi, dans la région d’Ashanti, et qu’elle était enceinte au moment du décès, dépendant entièrement de lui pour subvenir à leurs besoins.

La visite télévisée comprenait également le récit selon lequel son mari possédait une imprimerie qu’elle avait tenté de reprendre ; elle a indiqué avoir été victime d’une escroquerie en voulant investir dans l’entreprise, ce qui l’aurait laissée en difficultés financières. Touchée par son histoire, l’animatrice et l’équipe de l’émission ont organisé une collecte de fonds pour l’aider à relancer l’imprimerie et à couvrir ses besoins.

Admission et réactions

Au fil de l’émission, des incohérences dans son récit ont conduit à des interrogations ; confrontée, Amina a reconnu que l’ensemble de l’histoire avait été fabriqué et préparé dans le but d’obtenir des fonds. Cette confession a suscité des réactions nombreuses en ligne : plusieurs internautes ont dénoncé une manipulation de la générosité publique, tandis que d’autres ont évoqué la pression économique et la pauvreté comme facteurs susceptibles d’entraîner des actes désespérés.