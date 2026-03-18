Ghana: prise de colère, elle détruit tous les biens de son petit ami après un appel d’une autre femme

Un incident lié à la jalousie a provoqué une vive émotion à Osino, dans la région de l’Est du Ghana. Une séquence filmée montre une jeune femme en train de saccager le logement de son compagnon après que celui-ci a répondu à un appel provenant d’une autre femme. La vidéo, largement partagée, a suscité de nombreuses réactions sur les plateformes en ligne.

Dans les images diffusées, la femme apparaît hors de contrôle et s’en prend à divers objets du domicile, renversant le contenu de plusieurs pièces et endommageant notamment un téléviseur récent. Le compagnon, resté plutôt calme, enregistre la scène avec son téléphone.

La diffusion de l’enregistrement a rapidement dépassé le cercle privé et alimenté des commentaires et partages sur Internet.

Détails de la séquence et réactions

Selon les éléments rapportés, la dispute serait née à la suite d’un appel reçu par le jeune homme, émis par une autre femme; cet épisode a déclenché la réaction violente de sa partenaire, qui a alors saccagé l’appartement.

La vidéo montre des meubles déplacés, des ustensiles abîmés et plusieurs effets détériorés. À un moment, la jeune femme utilise un couteau pour frapper l’écran du téléviseur, une scène qui a particulièrement marqué les internautes.

Nombre d’observateurs ont condamné la réaction comme excessive et inquiétante, tandis que d’autres ont été frappés par le comportement calme du compagnon, qui a choisi de filmer plutôt que d’intervenir physiquement.

La diffusion massive a relancé des discussions sur la jalousie, la violence au sein des couples et la façon dont des disputes privées peuvent devenir des phénomènes viraux.

Dans la séquence, la jeune femme prononce une phrase au moment des faits qui a choqué une partie du public; elle assume ouvertement la destruction des objets, ce ton a renforcé le malaise suscité par la vidéo.