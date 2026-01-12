Iran : Trump affirme que Téhéran veut négocier et qu’une réunion se prépare
Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche 11 janvier que des dirigeants iraniens l’avaient contacté pour « négocier » après ses menaces d’une opération militaire, alors que la République islamique est confrontée à des manifestations massives; à bord d’Air Force One, M. Trump a précisé que l’appel avait eu lieu samedi et qu’une rencontre était en cours de préparation, tout en prévenant toutefois que « nous pourrions devoir agir avant une rencontre ».
1 min de lecture
