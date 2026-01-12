La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Iran : Trump affirme que Téhéran veut négocier et qu’une réunion se prépare

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche 11 janvier que des dirigeants iraniens l’avaient contacté pour « négocier » après ses menaces d’une opération militaire, alors que la République islamique est confrontée à des manifestations massives; à bord d’Air Force One, M. Trump a précisé que l’appel avait eu lieu samedi et qu’une rencontre était en cours de préparation, tout en prévenant toutefois que « nous pourrions devoir agir avant une rencontre ».

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
77 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
La suite après la publicité
Publicité
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
05:54 En Brève : Iran : le fils de l’ancien chah exhorte les forces de sécurité à rallier le peuple
05:43 En Brève : Donald Trump prêt à rencontrer Delcy Rodríguez, dirigeante par intérim du Venezuela
05:54 Iran : le fils de l’ancien chah exhorte les forces de sécurité à rallier le peuple
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant