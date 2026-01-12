La suite après la publicité
Iran : selon Donald Trump, l’armée américaine étudie «des options très fortes»

Donald Trump a déclaré dimanche 11 janvier que l’armée américaine examinait «des options très fortes» à l’égard de l’Iran, alors que se renforcent les craintes d’une répression meurtrière du mouvement de contestation dans le pays. «Nous examinons la question très sérieusement. L’armée examine la question, et nous étudions des options très fortes. Nous allons prendre une décision», a déclaré le président à bord de l’Air Force One, s’exprimant devant des journalistes. Il avait par ailleurs déjà formulé plusieurs menaces d’intervention contre le régime iranien.

