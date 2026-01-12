Accueil En Brève Iran : le fils de l’ancien chah exhorte les forces de sécurité à rallier le peuple

Reza Pahlavi, fils de l’ancien chah d’Iran et figure de l’opposition iranienne en exil aux États-Unis, a appelé dimanche les forces de sécurité iraniennes à « rejoindre le peuple », alors que le gouvernement cherche à réprimer un vaste mouvement de contestation. « Les employés des institutions publiques, ainsi que les membres des forces armées et de sécurité, ont un choix à faire : se tenir aux côtés du peuple et devenir des alliés de la nation, ou bien se rendre complices des meurtriers du peuple — et porter la honte et la condamnation éternelles de la nation », a-t-il écrit sur son compte X.