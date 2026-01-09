Iran: le chef de la diplomatie accuse Washington et Tel‑Aviv d’ingérence directe dans les manifestations
Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a accusé vendredi 9 janvier les États-Unis et Israël d’ingérence dans le mouvement de contestation qui s’amplifie en Iran, tout en écartant la perspective d’une intervention militaire étrangère. En visite au Liban, il a affirmé que Washington et Tel-Aviv « interviennent directement dans les manifestations en Iran » et cherchent selon lui à transformer des rassemblements pacifiques en actions clivantes et violentes. Sur la possibilité d’une opération militaire contre la République islamique, Araghchi a jugé une telle éventualité peu probable, estimant que les tentatives antérieures avaient « totalement échoué ».
1 min de lecture
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires