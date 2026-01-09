Accueil En Brève Iran: le chef de la diplomatie accuse Washington et Tel‑Aviv d’ingérence directe dans les manifestations

Iran: le chef de la diplomatie accuse Washington et Tel‑Aviv d’ingérence directe dans les manifestations

Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a accusé vendredi 9 janvier les États-Unis et Israël d’ingérence dans le mouvement de contestation qui s’amplifie en Iran, tout en écartant la perspective d’une intervention militaire étrangère. En visite au Liban, il a affirmé que Washington et Tel-Aviv « interviennent directement dans les manifestations en Iran » et cherchent selon lui à transformer des rassemblements pacifiques en actions clivantes et violentes. Sur la possibilité d’une opération militaire contre la République islamique, Araghchi a jugé une telle éventualité peu probable, estimant que les tentatives antérieures avaient « totalement échoué ».