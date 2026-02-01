Iran : Khamenei prévient qu’une attaque américaine déclencherait une guerre régionale

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a averti dimanche 1er février qu’une attaque américaine contre l’Iran déclencherait « une guerre régionale », déclaration intervenue alors que le président américain Donald Trump menace d’utiliser la force contre Téhéran, selon l’agence Tasnim.

Dans un communiqué relayé par Tasnim, Khamenei, qui occupe la fonction de guide suprême et est considéré comme l’ultime décideur en Iran, a insisté sur la gravité d’une offensive extérieure. L’argumentaire du chef religieux met en avant l’idée que toute intervention militaire américaine ne se limiterait pas à des frappes ciblées mais pourrait s’étendre à l’échelle régionale, selon les propos cités par l’agence iranienne.

La mise en garde s’inscrit dans un contexte de tensions répétées entre Washington et Téhéran. Le président Donald Trump a multiplié ces derniers temps des déclarations évoquant la possibilité de recourir à la force contre l’Iran, posture relayée par les médias internationaux. L’AFP note que, en juin 2025, les États-Unis avaient brièvement effectué des bombardements contre l’Iran dans le cadre d’un conflit de douze jours déclenché par Israël, précisant ainsi un précédent récent d’interventions militaires impliquant les forces américaines.

Contexte régional et précédents militaires

Le message de Khamenei, diffusé par Tasnim, s’inscrit dans un récit où les positions iraniennes et américaines restent confrontées sur plusieurs dossiers. Tasnim, agence de presse proche du pouvoir en Iran, a publié la citation intégrale attribuée au guide suprême, mettant en exergue le caractère catégorique de l’avertissement.

Du côté américain, les déclarations publiques du président Trump et les communiqués officiels de la Maison-Blanche ont souligné la possibilité d’une réponse militaire en cas d’actions jugées inacceptables par Washington. Les éléments rendus publics par la presse internationale évoquent une gamme d’options allant de pressions diplomatiques et économiques à des frappes limitées, sans qu’une décision de grande ampleur ne soit annoncée au moment des déclarations citées dans les dépêches.

Le précédent de juin 2025, mentionné par l’AFP, fait référence à des bombardements américains intervenus brièvement pendant un conflit de douze jours déclenché par Israël. Ces opérations, telles que rapportées par l’agence, constituent un repère factuel récent dans la chronologie des affrontements et des interventions militaires impliquant les puissances régionales et internationales.

Les sources citées — Tasnim pour la déclaration de Khamenei et l’AFP pour le rappel des frappes de juin 2025 — fournissent la trame factuelle de cette escalade verbale entre Téhéran et Washington, marquée par des menaces réciproques et des actes militaires antérieurs, notamment les bombardements américains rapportés en juin 2025 lors de la guerre de douze jours déclenchée par Israël,