Accueil En Brève Iran: au moins 45 manifestants tués depuis le début des manifestations, selon une ONG

Iran: au moins 45 manifestants tués depuis le début des manifestations, selon une ONG

Selon un nouveau bilan publié ce jeudi 8 janvier 2026 par l’ONG Norway-based Iran Human Rights (IHR), au moins 45 manifestants, dont huit mineurs, ont été tués depuis le début de la mobilisation en Iran fin décembre 2025. « La répression s’étend et devient chaque jour plus violente », a déclaré le directeur de l’ONG, Mahmood Amiry‑Moghaddam, précisant que « des centaines » de personnes avaient été blessées et plus de 2 000 arrêtées. Mercredi 7 janvier, au douzième jour du mouvement, a été la journée la plus meurtrière avec 13 manifestants tués. Les médias iraniens et les autorités font pour leur part état d’au moins 21 morts depuis le début des manifestations, dont des membres des forces de l’ordre, selon un décompte de l’Agence France‑Presse. Le président Massoud Pezeshkian a appelé à « la plus grande retenue », invitant à éviter « tout comportement violent ou coercitif » et à privilégier le dialogue et l’écoute des revendications du peuple dans un communiqué publié sur son site internet.