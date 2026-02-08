Iran : arrestation d’Azar Mansouri, Ebrahim Asgharzadeh et Mohsen Aminzadeh pour atteinte à l’unité nationale

Selon le compte rendu publié dimanche 8 février par l’agence Fars, les services iraniens ont procédé à l’arrestation de trois personnalités appartenant au courant réformateur.

Les personnes interpellées sont Azar Mansouri, Ebrahim Asgharzadeh et Mohsen Aminzadeh, précise l’agence. Ces noms correspondent à des figures souvent associées aux voix critiques et aux initiatives en faveur de changements politiques au sein du pays.

Fars fait état de chefs d’accusation lourds : il est notamment question d’actions portant atteinte à la cohésion nationale, d’une supposée coordination avec des messages hostiles venus de l’extérieur et de la mise en place d’organisations clandestines à visée subversive. Ces motifs, tels que présentés par l’agence, justifieraient les mesures prises contre ces trois acteurs politiques.

Le signalement de l’arrestation par une agence proche des autorités souligne la dimension politique de l’affaire et intervient dans un contexte marqué par des tensions entre les tenants du pouvoir et les éléments réformateurs. L’annonce publique des accusations vise, selon les observateurs, à encadrer la narration autour de ces interpellations et à en définir le cadre légal et sécuritaire du point de vue de l’État.