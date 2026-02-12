Inter Milan – Juventus : enjeux et programme de la 25e journée de Serie A

Le championnat italien reprend ses droits pour la 25e journée ce week-end, avec deux affiches qui focalisent l’attention des supporters : Inter Milan face à la Juventus et Naples contre la Roma.

À San Siro, l’Inter, solide leader avec 58 points, arrive sur une dynamique positive après avoir gagné cinq de ses six dernières sorties. Son adversaire de samedi, la Juventus, pointe au quatrième rang et n’a empoché que trois succès lors des six derniers matches, ce qui promet une confrontation intense entre deux équipes aux trajectoires récentes différentes.

Le second grand rendez-vous se joue dimanche au stade Diego Armando Maradona : Naples, troisième du classement avec 49 points, reçoit la Roma, cinquième avec 46 unités. Les deux clubs, soucieux de rester au contact des positions de tête, aborderont ce duel comme une occasion cruciale de prendre des points et de conforter leurs ambitions pour la fin de saison.

Programme de la 25e journée

Vendredi 13 février — 20h45 GMT — Pise — AC Milan

Samedi 14 février — 14h00 GMT — Côme — Fiorentina

Samedi 14 février — 17h00 GMT — Lazio — Atalanta

Samedi 14 février — 19h45 GMT — Inter Milan — Juventus

Dimanche 15 février — 11h30 GMT — Udinese — Sassuolo

Dimanche 15 février — 14h00 GMT — Parme — Héllas Vérone

Dimanche 15 février — 14h00 GMT — Cremonese — Genoa

Dimanche 15 février — 17h00 GMT — Torino — Bologne

Dimanche 15 février — 19h45 GMT — Naples — Roma

Lundi 16 février — 19h45 GMT — Cagliari — Lecce