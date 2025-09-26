Inter Miami: Sergio Busquets annonce sa retraite sportive

Le milieu espagnol de l’Inter Miami, champion du monde 2010, Sergio Busquets, a annoncé sa retraite à l’issue de la saison 2025 de MLS.

Le milieu de terrain espagnol de l’Inter Miami, Sergio Busquets, a annoncé qu’il raccrocherait les crampons à l’issue de la saison 2025 de Major League Soccer. L

’information a été dévoilée dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, où le joueur revient sur une carrière exceptionnelle, tant en club qu’en sélection nationale.

« J’ai le sentiment qu’il est temps de dire au revoir à ma carrière de footballeur professionnel. Cela fait presque vingt ans que je vis cette aventure incroyable dont j’ai toujours rêvé », confie Busquets dans le clip.

Icône du FC Barcelone, le milieu défensif a accumulé les succès : multiples titres de Liga, Coupes du Roi, trophées de Ligue des champions, Championnat d’Europe 2008, Coupe du monde 2010 et nouveau sacre continental en 2012.

Arrivé à l’Inter Miami en 2023, Busquets a rejoint Lionel Messi et Jordi Alba pour écrire un nouveau chapitre de sa carrière aux États-Unis, où il laissera également son empreinte.