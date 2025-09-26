PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img

Inter Miami: Sergio Busquets annonce sa retraite sportive

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Accueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Football image/svg+xml Inter Miami: Sergio Busquets annonce sa retraite sportive
Sergio Busquets sous le maillot de la sélection espagnole
Sergio [email protected]
-Publicité-
. .

Le milieu espagnol de l’Inter Miami, champion du monde 2010, Sergio Busquets, a annoncé sa retraite à l’issue de la saison 2025 de MLS.

Le milieu de terrain espagnol de l’Inter Miami, Sergio Busquets, a annoncé qu’il raccrocherait les crampons à l’issue de la saison 2025 de Major League Soccer. L

’information a été dévoilée dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, où le joueur revient sur une carrière exceptionnelle, tant en club qu’en sélection nationale.

« J’ai le sentiment qu’il est temps de dire au revoir à ma carrière de footballeur professionnel. Cela fait presque vingt ans que je vis cette aventure incroyable dont j’ai toujours rêvé », confie Busquets dans le clip.

Icône du FC Barcelone, le milieu défensif a accumulé les succès : multiples titres de Liga, Coupes du Roi, trophées de Ligue des champions, Championnat d’Europe 2008, Coupe du monde 2010 et nouveau sacre continental en 2012.

- Publicité-

Arrivé à l’Inter Miami en 2023, Busquets a rejoint Lionel Messi et Jordi Alba pour écrire un nouveau chapitre de sa carrière aux États-Unis, où il laissera également son empreinte.

-Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Coupe CAF: Coton FC vs Black Man Warrior,  Royal Leopards vs Young African, le programme de ce vendredi

Monde

Rooney encense la mentalité hors norme de Cristiano Ronaldo

Burkina Faso

Tournoi UFOA B U17 2025: le Nigeria prévient déjà le Burkina Faso

Monde

MMA: McGregor prêt à revenir pour un combat historique… à la Maison Blanche

Cameroun

Mondial féminin U17: Maroc-Brésil, Côte d’Ivoire-Espagne, le tirage au sort complet

Bénin

Mondial 2026 (Q): plusieurs cadres des Super Eagles incertains pour le choc Nigeria-Bénin

Europe

«Un attaquant incroyable, mais trop peu autoritaire», Rooney sur Haaland

Europe

Rooney: « Cristiano Ronaldo est un tueur mais j’adore Messi »

Europe

Le Ballon d’Or n’est pas en or: les secrets de fabrication du trophée très convoité

Bénin

Coupe UFOA B U17 2025: le Bénin écrasé par le Nigeria et éliminé du tournoi

VOIR TOUS LES FLASHS