Intégralité de la déclaration du Conseil National Extraordinaire du parti « Les Démocrates »

Dans une déclaration solennelle rendue publique ce samedi, suite à sa session extraordinaire, le parti « Les Démocrates » a officiellement annoncé son exclusion de la course à l’élection présidentielle béninoise, tout en affirmant suivre « avec intérêt » la campagne en cours. Une décision qui survient après une analyse approfondie de la conjoncture politique nationale et qui marque un tournant dans le paysage électoral du pays.

Le parti, qui se présente comme un acteur clé des luttes pour les libertés individuelles, la démocratie et l’État de droit, se félicite de voir ses revendications fondamentales désormais intégrées dans les programmes des candidats en lice. « C’est un motif de satisfaction », souligne le texte, tout en rappelant que « Les Démocrates » ne soutiennent aucun des duos en compétition. Une position qui confirme leur rôle d’arbitre vigilant dans un contexte politique en pleine effervescence.

Déclaration du Conseil National Extraordinaire du parti « Les Démocrates »

Réuni en session extraordinaire ce samedi 4 avril 2026 au siège national à Cotonou, le parti « Les Démocrates » après une analyse approfondie de la conjoncture politique nationale et fidèle aux aspirations de ses militants et du peuple béninois, adopte la résolution suivante :

Le parti « Les Démocrates » est exclu de l’élection présidentielle mais suit avec intérêt la campagne électorale en cours ; Le parti « Les Démocrates » constate que les offres politiques des deux duos à l’élection présidentielle intègrent désormais ses revendications fondamentales : Les libertés individuelles ;

Le social ;

La démocratie ;

L’État de droit.

C’est un motif de satisfaction de voir qu’aujourd’hui, l’ensemble de la classe politique s’accorde sur la pertinence de nos luttes. Cette reconnaissance unanime de la position du parti « Les Démocrates » valide notre vision comme étant la seule capable de conduire au développement durable au Bénin. Toutefois, le parti restera vigilant pour le suivi de la mise en œuvre de ses engagements.

Fidèles aux orientations de notre Conseil National Ordinaire du dimanche 22 mars 2026, nous déclarons : Le parti « Les Démocrates » réitère qu’il n’appartient à aucun des partis ayant choisi les duos en lice dans le cadre de l’élection présidentielle du 12 avril 2026.

Le parti « Les Démocrates » constate avec regret l’utilisation frauduleuse de ses attributs, logos et symboles par des individus ou groupes de personnes pour lancer des appels au boycott des prochaines élections.

constate avec regret l’utilisation frauduleuse de ses attributs, logos et symboles par des individus ou groupes de personnes pour lancer des appels au boycott des prochaines élections. Le parti « Les Démocrates » rappelle qu’à ce jour aucune déclaration de boycott n’a été prise par une instance du parti.

rappelle qu’à ce jour aucune déclaration de boycott n’a été prise par une instance du parti. Le parti « Les Démocrates » met solennellement en garde toute personne contre l’utilisation des attributs du parti à des fins inavoués. Le parti se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de tels agissements.

met solennellement en garde toute personne contre l’utilisation des attributs du parti à des fins inavoués. Le parti se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de tels agissements. Le Conseil National Extraordinaire a entièrement levé les suspensions de certains responsables du parti ayant violé les résolutions du Conseil National ordinaire du 22 mars 2026.

Enfin, le Conseil National Extraordinaire du parti « Les Démocrates » en vue de la redynamisation de la Coordination Nationale a procédé à la désignation des responsables au niveau de certains postes vacants.

Fait à Cotonou, le samedi 4 avril 2026.