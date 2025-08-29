Indice mondial de la paix 2025: le Bénin gagne 5 places, le Togo recule, le Nigéria stagne

Le Bénin se classe 112e sur 163 pays dans le Global Peace Index 2025, une position honorable qui le place devant tous ses voisins immédiats (Togo, Nigeria, Niger, Burkina Faso). Au niveau ouest-africain, il occupe le milieu du peloton, loin derrière les plus paisibles comme la Gambie ou le Ghana, mais bien au-dessus des États du Sahel en crise (Mali, Burkina Faso, Niger).

Dans un contexte mondial de détérioration de la paix pour la sixième année consécutive, le Bénin tire son épingle du jeu avec un rang 112e sur 163 pays dans l’édition 2025 de l’Indice mondial de la paix (Global Peace Index, GPI).

Le Bénin gagne cinq places par rapport à l’an dernier, affichant un score GPI de 2,211 (plus le score est bas, plus la nation est pacifique). Cette performance signifie que le Bénin se situe devant chacun de ses quatre voisins géographiques, qui figurent tous à des rangs inférieurs (donc moins paisibles) en 2025.

Classement du Bénin par rapport à ses voisins

En effet, le Togo occupe la 126e place, le Niger la 143e, le Nigeria la 148e et le Burkina Faso la 152e place du classement mondial. Autrement dit, le Bénin apparaît comme le pays le plus pacifique de son voisinage immédiat, ses voisins étant classés au-delà du 125e rang avec des scores plus élevés (synonymes de plus de conflictualité).

Cette avance du Bénin sur ses voisins transparaît nettement dans les données chiffrées. Le Togo (126e, score ~2,38) a reculé de quelques rangs en raison d’une dégradation de la sécurité possiblement liée à des attaques terroristes sporadiques dans le nord du pays et à des tensions politiques persistantes.

Le géant nigérian, lui, stagne dans le bas du tableau mondial (148e), alourdi par des conflits multiformes (insurrection de Boko Haram, banditisme armé, violences intercommunautaires) qui continuent de peser sur son score.

Du côté sahélien, le Niger (143e) et surtout le Burkina Faso (152e) subissent de plein fouet l’instabilité. Ces deux États, membres de l’Alliance des États du Sahel (AES) avec le Mali, figurent parmi les pays les moins en paix du globe.

Le Burkina Faso, englué dans une guerre contre les groupes jihadistes et marqué par deux coups d’État en 2022, reste scotché en bas du classement mondial (score ~3,02). Quant au Mali (154e), en proie depuis une décennie à un conflit armé interne et isolé sur la scène internationale, il apparaît comme l’un des épicentres de l’insécurité mondiale en 2025.

Comparés au Bénin, ces trois pays sahéliens affichent des scores de paix dramatiquement bas, confirmant leur place parmi les dix nations les moins paisibles du monde.

Un îlot relatif de stabilité dans la région

En Afrique de l’Ouest, le classement 2025 du GPI met en lumière un fossé entre les pays côtiers relativement stables et la zone sahélienne troublée. Le Bénin, avec sa 112e position, se situe au milieu du peloton ouest-africain. Huit pays de la région font mieux que lui, notamment la Gambie (55e mondiale) et la Sierra Leone (57e) qui dominent le classement régional grâce à des améliorations notables de leur situation sécuritaire.

Viennent ensuite le Ghana (61e), le Sénégal (69e) ou le Libéria (70e), tous relativement épargnés par les conflits. À l’inverse, le Bénin surclasse nettement les États ouest-africains les plus instables que sont le Mali (154e), le Burkina Faso (152e) et le Nigeria (148e).

Le classement régional du Bénin (9e sur les 15 pays d’Afrique de l’Ouest) illustre donc une situation intermédiaire. le pays n’est pas parmi les plus paisibles du continent, mais demeure loin devant les nations en guerre ouverte de la zone sahélienne.

Des facteurs justifiants ces écarts de classement

Plusieurs facteurs expliquent ces écarts de classement. Le Bénin bénéficie depuis des années d’une relative stabilité politique et sociale à savoir absence de conflit armé interne, transitions de pouvoir globalement pacifiques depuis la fin du marxisme-léninisme, et coopération sécuritaire avec les partenaires internationaux.

Contrairement au Mali, au Niger et au Burkina Faso secoués par des putschs successifs en 2020-2022 – le Bénin n’a pas connu de coup d’État depuis plus de trois décennies, ce qui contribue à un environnement plus serein.

De même, le Bénin ne fait face à aucune rébellion interne ni insurrection majeure, quand le Nigeria combat à la fois une insurrection jihadiste au Nord-Est et des conflits communautaires violents. Ces éléments se reflètent dans les indicateurs du GPI relatifs aux conflits internes et à la sécurité sociétale.

Une paix fragilisée au Bénin

Cependant, le bon classement du Bénin ne doit pas masquer la fragilité de sa paix. Depuis 2022, le pays est confronté à des incursions de groupes armés jihadistes dans sa partie septentrionale, en provenance du Sahel.

L’année 2025 a tristement illustré cette menace. En avril, une attaque jihadiste massive dans le nord du Bénin a coûté la vie à 54 soldats béninois, le bilan le plus lourd jamais enregistré sur le territoire national.

Cet incident montre que la stabilité béninoise est sous pression du fait du chaos chez ses voisins sahéliens. Le manque de coopération sécuritaire avec le Burkina Faso et le Niger, deux pays en pleine tourmente, a « ouvert la voie aux islamistes » le long des frontières, soulignent des experts.

Ainsi, le terrorisme qui gagne du terrain au Sahel commence à déborder sur les États côtiers jusque-là paisibles. Cette contagion de l’insécurité régionale constitue l’un des principaux risques pouvant dégrader le score du Bénin dans les années à venir.

Et des tensions politiques ponctuelles

Par ailleurs, certains indicateurs internes modèrent la performance du Bénin. Si le Bénin jouit d’un climat globalement apaisé, des tensions politiques ponctuelles ont éclaté lors des élections de 2019 et 2021, marquées par des violences post-électorales et une restriction de l’espace pour l’opposition.

Ces troubles, bien que sans commune mesure avec les conflits armés de ses voisins, ont pu entacher le score du Bénin sur des critères comme les manifestations violentes ou la perception de la criminalité.

Néanmoins, le gouvernement béninois a entrepris des réformes sécuritaires et renforcé la surveillance de ses frontières nord, ce qui jusqu’ici a permis d’éviter une dégradation sévère de la paix intérieure.

Le contraste reste donc saisissant entre un Bénin qui, malgré ses défis, maintient un niveau de paix acceptable, et ses voisins du Nord plongés dans l’extrême violence.

Comme le souligne le rapport de l’Institute for Economics & Peace, le Sahel est aujourd’hui l’un des foyers les plus préoccupants du globe, où « le terrorisme gagne du terrain, les États s’effondrent ou se militarisent à outrance, et les populations déplacées se comptent par millions ».

Le classement 2025 en Afrique de l’Ouest reflète fidèlement cette réalité. Il y a, d’un côté, les pays relativement stables et pacifiques comme le Bénin, et de l’autre, ceux englués dans la guerre et l’insécurité chronique.

Le Bénin apparaît en 2025 comme un îlot de calme relatif au milieu d’une sous-région tourmentée. Il surpasse en matière de paix ses voisins directs (tous moins bien classés), et se place loin devant le trio sahélien Mali-Burkina-Niger, miné par les conflits.