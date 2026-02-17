Inde : Emmanuel Macron salue une « accélération remarquable » de la relation avec l’Inde

Le président français Emmanuel Macron a salué, mardi 17 février 2026, un renforcement rapide et notable des relations entre Paris et New Delhi. Ces propos ont été tenus au cours du premier jour de ce qui constitue sa quatrième visite officielle en Inde, placée sous le signe d’une coopération accrue face aux changements du système international.

À l’issue d’un entretien bilatéral avec le Premier ministre Narendra Modi, le chef de l’État a expliqué devant la presse que la France et l’Inde ajustent leur partenariat en réponse à la « mutation de l’ordre international », insistant sur leur volonté commune de ne pas accepter « aucune forme d’hégémonie » ni d’être entraînées dans les tensions provoquées par une minorité d’acteurs.

De son côté, Narendra Modi a salué la profondeur des relations entre les deux pays, affirmant que le partenariat stratégique liant l’Inde et la France dépasse les frontières habituelles et ne connaît pas de limite. Il a également rappelé que la France figure parmi les partenaires stratégiques historiques de l’Inde.

Les déclarations des deux dirigeants, tenues devant les médias immédiatement après leur rencontre, dressent le portrait d’une relation bilatérale renforcée, présentée comme un levier pour répondre aux défis géopolitiques contemporains.

Un axe stratégique réaffirmé

Les mots échangés illustrent la détermination des deux capitales à promouvoir une coopération dense et autonome, loin des logiques de domination. En réaffirmant l’importance de leur partenariat, Paris et New Delhi envoient un message politique fort sur la scène internationale : celui d’États souhaitant défendre leurs intérêts tout en recherchant un équilibre face aux mutations globales.

Cette visite officielle, marquée par ces prises de position communes, témoigne d’une relation bilatérale remise au cœur des enjeux stratégiques contemporains et perçue par les deux dirigeants comme un pilier de stabilité mutuelle.