Accueil En Brève Incendie à Crans-Montana (Suisse) : le propriétaire du bar écroué pour trois mois

Incendie à Crans-Montana (Suisse) : le propriétaire du bar écroué pour trois mois

Ce lundi 12 janvier, un tribunal du canton du Valais a ordonné la mise en détention provisoire de Jacques Moretti, co-propriétaire avec son épouse du bar de la station de ski de Crans-Montana incendié dans la nuit du Nouvel An, pour une durée initiale de trois mois, a indiqué à l’AFP une source proche du dossier. Mis en cause dans l’enquête ouverte après cette tragédie ayant fait quarante morts et 116 blessés, M. Moretti avait été entendu plus de six heures; le ministère public du canton du Valais avait demandé vendredi au Tribunal des mesures de contrainte sa mise en détention provisoire.