Idrissa Gueye et Iliman Ndiaye reçus en héros à Everton

Idrissa Gueye et Iliman Ndiaye ont été accueillis en héros au centre d’entraînement d’Everton, Finch Farm, vendredi, après avoir contribué au sacre du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc. Le club a publié des photos de ce retour triomphal, au moment où l’équipe se prépare à recevoir Leeds United lundi soir.

Everton a relayé sur ses réseaux sociaux une série d’images montrant l’accueil réservé aux deux internationaux sénégalais à leur arrivée au centre. Les clichés, publiés par le club, illustrent les félicitations des coéquipiers et des membres du staff ainsi que l’ambiance de fête qui a régné autour du duo revenu de la CAN 2025.

Idrissa Gueye, qui avait déjà soulevé le trophée continental en 2022 avec le Paris Saint-Germain, et Iliman Ndiaye, l’ailier, ont été l’objet d’un hommage particulier à Finch Farm. Ils ont reçu les honneurs militaires avant de rejoindre le reste du groupe pour la séance d’entraînement préparatoire au match à domicile contre Leeds United, dirigé par Daniel Farke.

Retour au travail et déclaration de l’entraîneur

La présence des deux internationaux à l’entraînement a été confirmée peu après leur retour en Angleterre. Selon les images publiées par le club et reprises dans la conférence de presse d’avant-match, Gueye et Ndiaye ont intégré la première séance collective de l’équipe première, après les marques de reconnaissance adressées par le staff et les joueurs.

Interrogé sur la possibilité d’aligner les deux hommes contre Leeds, l’entraîneur David Moyes a précisé qu’ils venaient tout juste d’arriver au centre d’entraînement. « Ils sont arrivés il y a à peine une demi-heure, je leur ai juste crié un petit mot par la fenêtre, sans plus. Je n’ai pas encore eu le temps de les saluer et de les féliciter, ils viennent tout juste de rentrer », a déclaré Moyes lors de sa conférence de presse d’avant-match.

Les photos publiées par Everton, accompagnées d’un court message sur le compte Twitter officiel du club, ont rapidement circulé sur les réseaux, témoignant de l’accueil chaleureux. Le post du club, illustré d’un emoji aux couleurs du Sénégal, a servi de relais visuel à la cérémonie informelle organisée à Finch Farm.

Après leur succès en terres marocaines, Gueye et Ndiaye retrouvent donc le quotidien du championnat anglais et les exigences du calendrier. Leur retour intervient au moment où l’effectif d’Everton se concentre sur la préparation du rendez-vous face à Leeds United, match pour lequel l’état de forme et la disponibilité des internationaux seront attentivement évalués par le staff technique.

Les images et la communication du club mettent en avant le lien entre la sélection nationale et le club anglais, tout en soulignant l’accueil réservé aux joueurs de retour d’un titre continental. Everton devrait préciser dans les prochaines heures la disponibilité des deux joueurs pour la confrontation de lundi.