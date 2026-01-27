ICE envoie des agents aux JO d’hiver en Italie

Des agents du Service de l’immigration et des douanes des États-Unis (ICE) seront déployés en Italie pour les Jeux olympiques d’hiver prévus du 6 au 22 février, a annoncé mardi 27 janvier un porte-parole de l’agence. Selon le communiqué, la composante Homeland Security Investigations (HSI) d’ICE appuiera le Service de sécurité diplomatique du département d’État américain ainsi que les autorités italiennes pour évaluer et réduire les risques liés aux organisations criminelles transnationales durant la compétition.

Le déploiement intervient dans un contexte où les grands événements internationaux concentrent des flux accrus de personnes, de biens et d’informations, offrant aux réseaux criminels des opportunités d’exploitation. L’ICE précise que la mission de HSI s’inscrit dans un rôle de soutien aux partenaires diplomatiques et locaux, visant à identifier les menaces transnationales qui peuvent aller de la fraude documentaire au trafic illicite, en passant par des activités de contrefaçon ou de cybercriminalité.

Le communiqué n’a pas détaillé le nombre d’agents concernés ni les modalités opérationnelles précises de l’intervention. Il indique toutefois que la coopération avec le Service de sécurité diplomatique du département d’État américain et avec les autorités hôtes constitue l’axe central de l’action d’HSI pour ces Jeux.

Un rôle centré sur la lutte contre la criminalité transnationale et la coordination internationale

Homeland Security Investigations est l’une des branches d’ICE chargée des enquêtes sur les infractions transnationales touchant à l’immigration, au commerce illicite, à la criminalité financière et à la cybermenace. Dans le cadre d’événements internationaux, HSI est notamment mobilisé pour détecter des schémas de fraude documentaire, des réseaux de trafic d’êtres humains, des opérations de blanchiment d’argent et des transmissions illicites de marchandises. L’agence met en avant son expertise en matière d’investigation internationale et d’échanges d’informations avec les services étrangers.

La coordination entre agences américaines et autorités locales est présentée comme un élément indispensable pour anticiper et atténuer les risques. Le Service de sécurité diplomatique (DSS) du département d’État joue traditionnellement un rôle de protection des délégations et de sécurité des opérations diplomatiques à l’étranger, tandis que HSI apporte des capacités d’enquête axées sur les crimes transfrontaliers. Le communiqué souligne que cette synergie vise à consolider la posture de sécurité autour de l’événement.

Les Jeux olympiques d’hiver représentent un défi de sécurité particulier en raison de la multiplicité d’acteurs présents — athlètes, délégations, médias et spectateurs — et des infrastructures temporaires qui accompagnent la compétition. L’intervention d’unités spécialisées comme HSI répond à la nécessité d’une surveillance renforcée des voies d’approvisionnement, des systèmes de transport et des échanges numériques susceptibles d’être exploités par des organisations criminelles.

Aucun détail supplémentaire n’a été fourni sur la durée exacte du séjour des personnels ni sur les opérations spécifiques envisagées pendant la période des Jeux, indique le communiqué publié mardi 27 janvier