Houssem Aouar porte Al Ittihad face à Al Gharafa en LDC Elite de l’AFC

Ce mardi 10 février 2026, Al Ittihad a infligé une lourde défaite à Al Gharafa en s’imposant 7-0 lors de la 7e journée de la Ligue des champions asiatique Elite. La rencontre, disputée à l’Alinma Bank Stadium, a surtout servi de scène à une performance individuelle remarquable de l’international algérien Houssem Aouar, auteur d’un triplé et d’une passe décisive.

Titulaire, Aouar a rapidement trouvé sa vitesse de croisière. Il a inscrit l’un de ses buts à la 20e minute, trompant le gardien d’un intérieur du pied depuis le cœur de la surface, sur un service millimétré de Mahamadou Doumbia, qui a permis à son équipe de creuser l’écart.

Le milieu de terrain s’est ensuite montré décisif sur coup de pied arrêté : à la 51e minute, il a délivré un centre parfaitement calibré pour Danilo Pereira, lequel a inscrit de la tête le quatrième but. Quelques minutes plus tard, à la 58e, Aouar a converti une remise de la tête signée Youssef En-Nesyri pour ajouter un nouveau but à son compteur, puis il a conclu son après-midi en contre-attaque à la 79e minute, inscrivant le septième but d’Al Ittihad.

Statistiques et impact

Avec désormais 8 réalisations et 2 passes décisives en seulement 6 matches dans cette édition de la compétition asiatique, Aouar confirme sa montée en puissance au sein de l’effectif saoudien. Sa capacité à peser sur les phases arrêtées comme sur les transitions en fait l’un des éléments clés du collectif, comme l’a encore montré cette démonstration offensive face à Al Gharafa.