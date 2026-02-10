Houssem Aouar porte Al Ittihad face à Al Gharafa en LDC Elite de l’AFC

Ce mardi 10 février 2026, Al Ittihad a infligé une lourde défaite à Al Gharafa en s’imposant 7-0 lors de la 7e journée de la Ligue des champions asiatique Elite. La rencontre, disputée à l’Alinma Bank Stadium, a surtout servi de scène à une performance individuelle remarquable de l’international algérien Houssem Aouar, auteur d’un triplé et d’une passe décisive.

Henry DONCHE
Henry DONCHE
Voir tous ses articles
FOOTBALL
77 vues
LDC Elite de l’AFC : Un Houssem Aouar XXL porte Al Ittihad face à Al Gharafa
2 min de lecture
Google News Commenter

SOMMAIRE

Titulaire, Aouar a rapidement trouvé sa vitesse de croisière. Il a inscrit l’un de ses buts à la 20e minute, trompant le gardien d’un intérieur du pied depuis le cœur de la surface, sur un service millimétré de Mahamadou Doumbia, qui a permis à son équipe de creuser l’écart.

Le milieu de terrain s’est ensuite montré décisif sur coup de pied arrêté : à la 51e minute, il a délivré un centre parfaitement calibré pour Danilo Pereira, lequel a inscrit de la tête le quatrième but. Quelques minutes plus tard, à la 58e, Aouar a converti une remise de la tête signée Youssef En-Nesyri pour ajouter un nouveau but à son compteur, puis il a conclu son après-midi en contre-attaque à la 79e minute, inscrivant le septième but d’Al Ittihad.

Statistiques et impact

Avec désormais 8 réalisations et 2 passes décisives en seulement 6 matches dans cette édition de la compétition asiatique, Aouar confirme sa montée en puissance au sein de l’effectif saoudien. Sa capacité à peser sur les phases arrêtées comme sur les transitions en fait l’un des éléments clés du collectif, comme l’a encore montré cette démonstration offensive face à Al Gharafa.

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
00:11 Football : Premier League J26 : Manchester United arrache le nul à West Ham
00:11 Football : Coupe d’Italie : Como bat Naples et rejoint les demi-finales
00:11 Premier League J26 : Manchester United arrache le nul à West Ham