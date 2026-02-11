Hannibal Mejbri marque son premier but en Premier League avec Burnley

Pour la 26e journée de Premier League, Burnley se déplaçait à Selhurst Park ce mercredi 11 février 2026 pour défier Crystal Palace. Menés par deux buts d’écart, les visiteurs ont trouvé une réponse offensive avant la mi-temps, grâce à Hannibal Mejbri.

L’international tunisien a relancé son équipe à la 40e minute. Bien lancé dans la surface par Marcus Edwards, Mejbri a profité d’une fenêtre de tir pour décocher une frappe située qui a fini dans le petit filet droit, ramenant Burnley à 2-1.

La réplique de Burnley ne s’est pas arrêtée là : les joueurs de la bannière claret et bleu ont inversé la tendance et rejoignaient les vestiaires avec l’avantage, menant 3-2. Ce but signé Mejbri constitue sa première réalisation en Premier League cette saison, obtenue après 18 apparitions, une étape importante dans un exercice où il cherche encore à s’affirmer.

Conséquences et lecture du match

La réduction du score avant la pause a visiblement donné de l’élan à Burnley, qui a su profiter du momentum pour renverser la rencontre. Pour Mejbri, cette ouverture du compteur pourrait relancer sa confiance et renforcer sa place dans le onze, alors qu’il enchaîne les minutes depuis le début de la saison. Du côté de Crystal Palace, la perte d’un avantage de deux buts avant la pause soulève des questions sur la gestion du match et la solidité défensive sur phases déterminantes.

Au-delà du simple fait de jeu, ce but illustre la persévérance et la capacité du milieu offensif tunisien à se montrer décisif lorsque son équipe en a besoin, une qualité que Burnley espère voir se répéter dans la suite du championnat.