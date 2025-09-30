Haïti : le Conseil de sécurité valide une force anti-gangs

En Brève

Le Conseil de sécurité de l’ONU a approuvé mardi 30 septembre la transformation de la mission multinationale de soutien à la police haïtienne en une force antigangs renforcée destinée à tenter d’endiguer la violence qui ravage Haïti. La résolution, présentée par les États‑Unis et le Panama et adoptée avec 12 voix pour et 3 abstentions — dont la Chine et la Russie — autorise la création d’une « force de répression des gangs » pouvant compter jusqu’à 5 500 personnels en uniforme, composés de policiers et de militaires.