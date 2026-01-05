Guinée : Patrice Talon félicite Mamady Doumbouya après sa victoire à la présidentielle

Le président béninois Patrice Talon a adressé ses félicitations au Général Mamady Doumbouya, élu Président de la République de Guinée à l’issue du scrutin du 28 décembre 2025, confirmant la reconnaissance officielle du Bénin et sa volonté de renforcer la coopération bilatérale.

La suite après la publicité

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Le Président de la République du Bénin, Patrice Talon, a officiellement réagi à la confirmation des résultats définitifs de l’élection présidentielle en République de Guinée. Dans un communiqué rendu public par le ministère béninois des Affaires étrangères ce lundi 05 janvier , le chef de l’État a salué la victoire du Général Mamady Doumbouya, proclamée par la Cour suprême guinéenne.

À travers ce message, Patrice Talon a adressé ses félicitations au Président élu et lui a formulé des vœux de plein succès dans l’exercice de ses fonctions, notamment dans la conduite du pays vers la paix, la stabilité et la prospérité au service du peuple guinéen.

Le communiqué souligne également que le gouvernement béninois considère cette élection comme une étape importante dans le processus de restauration de l’ordre constitutionnel en Guinée, après la période de transition politique qu’a connue le pays.

Par ailleurs, le Président Patrice Talon a réaffirmé la disponibilité du Bénin à travailler étroitement avec les autorités guinéennes, dans un esprit de confiance, de fraternité et de coopération renforcée. Les deux pays, unis par des liens historiques d’amitié et de solidarité, entendent consolider leurs relations diplomatiques et institutionnelles.