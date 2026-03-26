Guinée équatoriale : Malabo scelle un accord de financement pour le champ gazier d’Aseng

Le gouvernement de la Guinée équatoriale a annoncé, le 23 mars à Malabo, la signature d’un protocole d’accord de financement destiné au développement du champ gazier d’Aseng, réunissant l’État, la compagnie nationale Gepetrol et un consortium international composé de Chevron, ConocoPhillips, Glencore et Gunvor. L’entente vise à accroître la production et à moderniser les installations existantes du bloc, en mobilisant des capitaux privés et en sécurisant des voies d’exportation pour transformer des réserves prouvées en recettes à court terme pour le Trésor.

Sur le plan opérationnel, le protocole prévoit une optimisation des méthodes d’extraction et des travaux de mise à niveau des infrastructures de traitement et d’exportation. Les partenaires techniques apporteront des capacités industrielles et des financements susceptibles de réduire les risques logistiques et opérationnels associés à l’exploitation d’un gisement mature. Pour les autorités de Malabo, l’objectif immédiat est de convertir des réserves existantes en flux de trésorerie rapides afin de soutenir les besoins budgétaires de l’État.

Cette transaction s’inscrit dans une stratégie nationale visant à renforcer la place de la Guinée équatoriale comme pôle gazier régional au sein de la zone CEMAC. En consolidant des partenariats avec des majors et des négociants mondiaux, le pays entend stabiliser son environnement d’investissement et compenser la volatilité des recettes pétrolières par un recours plus intensif aux revenus gaziers.

Détails de l’accord, implications économiques et retombées attendues

Le consortium rassemble des opérateurs intégrés et des traders de matières premières : Chevron et ConocoPhillips apportent une expertise en exploitation offshore et en ingénierie des installations, tandis que Glencore et Gunvor sont positionnés pour sécuriser les canaux commerciaux et les contrats de vente. Gepetrol, en tant qu’opérateur national, conserve un rôle central dans la supervision des opérations et la représentation des intérêts souverains.

Les engagements financiers annoncés couvrent des études d’ingénierie, des travaux de réhabilitation des installations et le financement des équipements nécessaires à l’augmentation des débits. Le schéma de financement vise également à minimiser l’exposition budgétaire directe de l’État en favorisant des montages impliquant capitaux privés et préfinancement par contrats de vente de gaz.

Au-delà des recettes fiscales et des royalties, l’accord devrait générer des emplois spécialisés lors des phases de construction et d’exploitation, et stimuler le développement d’une chaîne de valeur locale autour des services pétroliers et gaziers. Les contrats de sous-traitance pourraient favoriser l’émergence de prestataires nationaux pour la logistique, la maintenance et les services techniques.

Sur le plan régional, la consolidation du champ d’Aseng et l’implication d’acteurs internationaux peuvent contribuer à renforcer la crédibilité du secteur extractif équatoguinéen auprès des investisseurs institutionnels et des marchés de capitaux. Les modalités exactes de répartition des flux financiers entre l’État, Gepetrol et les partenaires privés seront précisées dans les documents contractuels et les calendriers opérationnels qui suivront la signature