Guinée-Bissau: la CEDEAO exige un gouvernement inclusif et le rétablissement de l’ordre constitutionnel

Face à la crise politique qui secoue la Guinée-Bissau, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a appelé à la formation d’un gouvernement inclusif et au retablissement effectif de l’ordre constitutionnel.

La suite après la publicité

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Cette prise de position ferme intervient alors que le pays traverse une période d’instabilité marquée par des tensions entre les principales forces politiques et des blocages institutionnels persistants.

Les dirigeants ouest-africains réunis au sein de l’organisation sous-régionale ont demandé que toutes les parties prenantes s’engagent dans un dialogue politique véritable, visant à surmonter la crise actuelle dans le respect des institutions et de la Constitution en vigueur.

Pour la CEDEAO, coalition de l’ensemble des forces politiques et sociales est une condition essentielle pour sortir de l’impasse.

La Communauté a également insisté sur l’urgence de garantir le retour à un fonctionnement normal des institutions démocratiques, notamment en assurant la séparation des pouvoirs et en respectant les résultats des élections légitimes.

Dans son communiqué, elle a rappelé que la stabilité et la paix en Guinée-Bissau sont des impératifs non seulement pour le pays, mais pour la sous-région tout entière.

La CEDEAO a mis en garde contre toute escalade susceptible d’aggraver davantage la crise politique, et a encouragé la communauté internationale à accompagner un processus de sortie de crise pacifique et durable.

Elle a en outre réaffirmé sa disponibilité à faciliter des consultations inclusives entre les acteurs nationaux afin d’aboutir à des solutions consensuelles.

La situation continue d’être suivie de près, alors que les discussions entre protagonistes se poursuivent sous l’égide des organisations régionales et internationales.