Guinée : arrivée en Chine des premières cargaisons de fer de Simandou

Un tournant concret a été atteint dans le dossier Simandou : le navire RTM Cartier a accosté à Dalian le 25 mars 2026 avec à son bord plus de 200 000 tonnes de minerai ferrifère de haute qualité provenant exclusivement de SimFer. Il s’agit de la première cargaison entièrement issue de cette coentreprise qui regroupe l’État guinéen, Rio Tinto et des partenaires chinois.

Selon notre correspondante à Pékin, Clea Broadhurst, cette expédition marque une nette progression par rapport aux livraisons précédentes. Une première cargaison avait atteint la Chine en janvier, mais elle relevait d’une phase expérimentale — des lots mélangés et une chaîne logistique encore inachevée. Le convoi du 25 mars, lui, présente une traçabilité complète et un flux homogène du puits à la côte.

À l’arrivée, le minerai est directement pris en charge par une installation de concassage installée à Dalian. Ce traitement terminal vise à homogénéiser la qualité des lots, à réduire les coûts logistiques et à répondre plus précisément aux critères techniques exigés par les aciéries.

Au-delà de la symbolique, l’opération revêt une portée stratégique. Pour Pékin, c’est l’occasion de sécuriser des approvisionnements en minerai à forte teneur et de diminuer une dépendance historique vis‑à‑vis des fournisseurs australiens. Pour la Guinée, l’entrée sur le marché avec une production régulière renforce son statut d’exportateur majeur après près de vingt ans d’attente et de travaux.

Un jalon industriel aux répercussions régionales et globales

La réussite de cette livraison témoigne du degré d’intégration atteint par SimFer : extraction sur le site guinéen, logistique d’exportation stabilisée et réception assortie d’un traitement portuaire adapté. Cette continuité opérationnelle est essentielle pour transformer un gisement prometteur en un acteur industriel fiable.

Sur le plan commercial, la disponibilité d’un minerai homogène et traçable facilite la planification des sidérurgistes chinois et peut influer sur les équilibres du marché mondial du fer. Simandou, longtemps resté sur le papier, commence ainsi à se matérialiser comme une source durable de minerai susceptible de modifier les dynamiques d’approvisionnement internationales.