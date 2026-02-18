Guillaume V et Stéphanie de Luxembourg résident au château de Fischbach

Le 3 octobre 2025, lors d’une cérémonie au palais grand-ducal, Guillaume V a été élevé au rang de grand-duc, prenant la succession de son père, Henri Ier, qui avait annoncé son abdication après vingt-cinq ans de règne.

Le souverain, son épouse Stéphanie et leurs deux fils, Charles et François, n’occupent pas pour l’heure le château de Berg, demeure officielle restaurée en 1964. Guillaume V a fait le choix de ne pas s’installer dans cette résidence et a lancé la construction d’un nouveau logement familial au printemps 2024, selon Luxembourg Expats.

La future maison est implantée sur une parcelle de 3 600 m² au sein du parc de 22 hectares du château de Berg, à Colmar-Berg. Norbert Becker, président de l’Administration des biens de S.A.R. le grand-duc, a indiqué que le chantier devrait être achevé à l’été 2027. Dans un communiqué daté du 17 juillet 2024, le grand-duc a expliqué vouloir « que nos enfants grandissent dans un environnement familial intime ». Les travaux ont été financés sur les fonds personnels du couple. En attendant l’emménagement, la famille réside au château de Fischbach, ancienne demeure d’Henri et de la grande-duchesse Maria Teresa.

Stéphanie, épouse du nouveau grand-duc, s’exprime après l’intronisation

Le 3 octobre, au cours d’un entretien accordé à RTL Today Luxembourg, la grande-duchesse Stéphanie a évoqué ses nouvelles fonctions. Elle a déclaré vouloir poursuivre son investissement auprès des personnes isolées et des enfants et a annoncé son souhait de mettre en lumière l’art, qu’elle considère comme une passion.

Elle a également insisté sur la nécessité de préserver la vie familiale de leurs enfants, en limitant leur exposition publique pour leur permettre de vivre une enfance normale. Stéphanie a enfin distingué ses deux rôles en rappelant qu’en public elle assume pleinement sa charge de grande-duchesse, tandis qu’à la maison elle se consacre entièrement à son rôle de mère.