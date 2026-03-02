Guerre en Iran : l’Afrique victime collatérale

Le regain de frappes au Moyen-Orient, mêlant actions américaines et israéliennes et ripostes iraniennes, suscite une vive inquiétude à travers l’Afrique. Des organisations régionales et des observateurs économiques tirent la sonnette d’alarme : toute perturbation prolongée des routes maritimes et des approvisionnements en hydrocarbures depuis le Golfe pourrait se traduire par des tensions sur les marchés mondiaux de l’énergie et des matières premières, avec des effets immédiats pour des économies africaines déjà fragiles.

Sur le plan budgétaire et social, la montée des prix du pétrole serait un facteur aggravant. Pour des pays importateurs d’or noir et de produits raffinés, une hausse durable des cours alourdirait les déficits publics, renchérirait les coûts du transport et des denrées de première nécessité, et amplifierait les pressions sur des populations qui peinent déjà à couvrir des dépenses de base.

Les répercussions économiques ne resteraient pas circonscrites au secteur de l’énergie : elles se propageraient rapidement aux filières agricoles et aux intrants, provoquant des hausses de prix des céréales et d’autres produits alimentaires importés. Dans des États où l’insécurité alimentaire et l’endettement sont déjà préoccupants, un choc externe de cette ampleur pourrait raviver des tensions sociales et politiques internes.

Au-delà des effets économiques, des inquiétudes géopolitiques émergent. Des analystes redoutent que l’attention et les moyens des grandes puissances, accaparés par d’autres crises, n’empêchent une médiation efficace entre États en tensions régionales, augmentant ainsi le risque d’une spirale d’instabilité qui pourrait entraîner des voisins et des théâtres de conflit déjà fragiles.

Impact politique et réactions publiques

Sur le plan des opinions publiques, plusieurs voix africaines expriment un malaise complexe : une partie des populations manifeste une forme de sympathie vis‑à‑vis de pays qui se posent en rivaux de l’influence occidentale, tandis que les autorités préfèrent généralement la prudence pour ne pas compromettre leurs relations avec des partenaires stratégiques. Ce décalage alimente une colère contenue et un ressentiment difficile à traduire en action politique.

Parallèlement, certains médias et acteurs de la société civile dénoncent les frappes comme des atteintes au droit international et appellent à la défense du multilatéralisme. Ils avertissent que la normalisation d’opérations militaires menées hors du cadre des institutions internationales risque de porter atteinte aux plus vulnérables et d’accroître les déséquilibres régionaux, alors que l’Afrique observe avec préoccupation l’évolution d’un conflit qui dépasse de loin les enjeux du Moyen‑Orient.