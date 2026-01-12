La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Grok AI dans le collimateur du régulateur britannique pour images à caractère sexuel

Le régulateur britannique de la sécurité sur internet, l’Ofcom, a annoncé lundi 12 janvier l’ouverture d’une enquête formelle visant le réseau social X et son assistant d’intelligence artificielle, Grok, concernant la diffusion d’images à caractère sexuel. Dans un communiqué repris par l’AFP, l’Ofcom précise que des signalements «très inquiétants» font état de l’utilisation de Grok AI sur X pour créer et partager des images de personnes dénudées — susceptibles de constituer une atteinte à la pudeur ou de la pornographie — ainsi que des images à caractère sexuel d’enfants pouvant constituer du matériel pédopornographique.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
220 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
La suite après la publicité
Publicité
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
15:38 Société : Burkina Faso: l’ex ministre et députée Yolande Compaoré retrouvée sans vie à son domicile
15:11 Economie : Le Bénin inaugure 2026 par une levée de 60 milliards FCFA sur le marché régional
15:38 Burkina Faso: l’ex ministre et députée Yolande Compaoré retrouvée sans vie à son domicile
Benin Web TV 2.0 est disponibleRejoindre Maintenant