Grok AI dans le collimateur du régulateur britannique pour images à caractère sexuel
Le régulateur britannique de la sécurité sur internet, l’Ofcom, a annoncé lundi 12 janvier l’ouverture d’une enquête formelle visant le réseau social X et son assistant d’intelligence artificielle, Grok, concernant la diffusion d’images à caractère sexuel. Dans un communiqué repris par l’AFP, l’Ofcom précise que des signalements «très inquiétants» font état de l’utilisation de Grok AI sur X pour créer et partager des images de personnes dénudées — susceptibles de constituer une atteinte à la pudeur ou de la pornographie — ainsi que des images à caractère sexuel d’enfants pouvant constituer du matériel pédopornographique.
