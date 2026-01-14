Groenland : Lecornu — les intentions de Trump doivent désormais être prises très au sérieux
Devant l’Assemblée nationale mercredi 14 janvier, le Premier ministre Sébastien Lecornu a déclaré que les intentions de Donald Trump concernant le Groenland «doivent désormais être prises très au sérieux», a rapporté l’AFP. Il a estimé que l’administration américaine affichait des desseins sérieux qu’il ne fallait pas sous-estimer, réaffirmant la solidarité de la France avec le Danemark et les autorités légitimes du Groenland, «dont les États-Unis menacent de s’emparer». «La défense de la souveraineté des autres pays conditionne la protection de notre propre souveraineté», a-t-il ajouté.
1 min de lecture
