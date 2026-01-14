Accueil En Brève Groenland : le Danemark renforce dès aujourd’hui sa présence militaire

Le Danemark annonce qu’il renforce «dès aujourd’hui» sa présence militaire au Groenland, territoire autonome danois récemment convoité par Donald Trump, à la veille d’une rencontre qualifiée de sous haute tension sur son avenir. Selon un communiqué du ministère de la Défense, l’armée déploie dès aujourd’hui des capacités et des unités dans le cadre d’exercices, ce qui se traduira prochainement par une présence accrue au Groenland et dans ses environs, en matériels et en effectifs — avions, navires et soldats — y compris ceux des alliés de l’Otan.