Groenland : la Suède dépêche des militaires à la demande du Danemark

La Suède enverra du personnel militaire au Groenland à la demande du Danemark pour contribuer au renforcement de la sécurité du territoire autonome promis par Copenhague, a annoncé mercredi le Premier ministre Ulf Kristersson sur X. Les officiers dépêchés «prépareront les prochaines étapes dans le cadre de l’exercice danois Operation Arctic Endurance», a précisé M. Kristersson, ajoutant qu’ils faisaient partie d’un contingent de militaires venus de plusieurs pays alliés.

