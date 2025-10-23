Grèce: Rafa Benítez attendu sur le banc du Panathinaïkos

Libre depuis son départ du Celta Vigo, l’ancien entraîneur du Real Madrid et de Liverpool est sur le point de s’engager avec le Panathinaïkos. Il deviendrait ainsi le technicien le mieux payé de l’histoire du football grec.

Rafa Benítez s’apprête à reprendre du service. Selon plusieurs médias européens, l’entraîneur espagnol devrait devenir le nouveau technicien du Panathinaïkos, où il signera un contrat de deux ans et deviendra l’entraîneur le mieux rémunéré de l’histoire du football grec.

Libre depuis son départ du Celta Vigo en mars 2024, l’ancien coach du Real Madrid et de Liverpool va tenter de relancer sa carrière à Athènes. D’après les informations du média néerlandais De Telegraaf, Benítez aurait donné son accord pour un contrat estimé à 3,47 millions de livres sterling, à la suite d’une rencontre à Londres avec le président du club, Giannis Alafouzos.

Le Panathinaïkos, actuellement septième du championnat grec avec neuf points en six journées, accuse huit longueurs de retard sur le PAOK, mais dispose d’un match en retard. Le club athénien, l’un des plus titrés du pays, n’a plus été sacré champion de Grèce depuis 2010 et n’a soulevé le trophée qu’à deux reprises depuis le début du siècle. L’arrivée de Benítez marque ainsi un tournant ambitieux pour les Verts, décidés à renouer avec les sommets du football hellénique.