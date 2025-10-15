Golden Boy 2025: la liste des 25 finalistes dévoilée

Le Magazine italien, Tuttosport, a dévoilé la liste des joueurs encore en lice pour le Golden Boy 2025, récompensant le meilleur jeune footballeur de moins de 21 ans évoluant en Europe. Grand favori pour le sacre, le Parisien Désiré Doué fait partie du groupe.

Qui pour succéder à Lamine Yamal? Vainqueur de la précédente édition, le prodige du Barça n’est pas éligible pour le Golden Boy 2025. Un prix qui récompense le meilleur jeune joueur de moins de 21 ans, évoluant en Europe. En attendant de connaitre le vainqueur du trophée, qui sera désigné lors d’une cérémonie à Turin, au début du mois de décembre, Tuttosport, le magazine italien organisateur du prix, a dévoilé la liste des 25 candidats encore en lice.

On y retrouve le joueur du PSG, annoncé grand favori pour le sacre. Ses coéquipiers Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu sont également sur la liste. Pau Cubarsi (Barça), Dean Huijsen et Franco Mastantuono (Real Madrid), Myles Lewis-Skelly et Ethan Nwaneri (Arsenal), Archie Gray et Lucas Bergvall (Tottenham), ainsi que Nico O’Reilly (Manchester City) sont aussi dans le groupe.

Les 25 finalistes