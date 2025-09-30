Godomey: la Police républicaine frappe un grand coup contre la pègre

Du samedi 27 au lundi 29 septembre 2025, le commissariat de l’arrondissement de Godomey a mené une opération d’envergure qui a conduit à l’interpellation de trente (30) individus impliqués dans divers délits, notamment des vols de motocyclettes, de climatiseurs, de téléphones portables, d’ordinateurs et même la détention d’arme à feu.

Cette action s’inscrit dans la stratégie de la Police républicaine visant à renforcer la sécurité des personnes et des biens dans la commune d’Abomey-Calavi.

L’opération s’est déroulée en deux phases. Le samedi 27 septembre, un individu a été arrêté pour le vol de plusieurs climatiseurs et la tentative de vol d’une motocyclette. Les investigations menées ont permis de remonter la piste d’un réseau de malfrats opérant dans la zone.

Dans la nuit du 28 au 29 septembre, une première descente au quartier Godomey Centre a conduit à l’interpellation de treize (13) individus et la saisie d’importants objets volés. Quelques heures plus tard, le lundi 29 septembre à 6h du matin, une seconde intervention à Dèkoungbé a permis de mettre la main sur dix-sept (17) autres malfaiteurs.

Le bilan matériel de cette opération illustre l’ampleur des activités criminelles démantelées : quatre motocyclettes dissimulées dans la brousse, plusieurs engins dépiécés, pas moins de 477 téléphones portables, dix tablettes, un ordinateur portable, des pièces d’ordinateurs déjà démontées, des climatiseurs, des motopompes, des ventilateurs, un compteur de la SBEE et même un pistolet artisanal ont été retrouvés.

Avec ce coup de filet magistral, la Police républicaine, à travers le commissariat de Godomey, envoie un message clair aux hors-la-loi : nul ne saurait défier impunément l’autorité de l’État.

En consolidant la sécurité des personnes et des biens, elle réaffirme son engagement sans faille à protéger la population et à maintenir la quiétude dans les quartiers.