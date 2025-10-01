Glaciers suisses : 25 % du volume perdu en dix ans

En Brève

Les glaciers suisses, fortement affectés par le réchauffement climatique, ont perdu un quart de leur volume en dix ans, alerte une étude publiée mercredi 1er octobre qui souligne l’accélération de la fonte. Selon le Réseau des relevés glaciologiques suisse (Glamos), un hiver pauvre en neige et les vagues de chaleur de juin et d’août ont entraîné cette année une perte supplémentaire de 3 % du volume, soit le quatrième recul le plus marqué depuis le début des mesures, après 2022, 2023 et 2003.