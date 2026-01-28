Gims s’est illustré ces derniers mois par une série de succès et une actualité hors scène : l’artiste a collaboré avec le groupe francilien L2B sur un titre abordant les relations toxiques, et la chanson contient une référence explicite à Brigitte Macron, évoquée dans un couplet consacré au shopping de luxe. Cette sortie intervient après une rencontre entre Gims et le président Emmanuel Macron à l’Élysée.

Artiste incontournable de la chanson francophone, Gims, 39 ans, enchaîne les projets après une année 2025 marquée par plusieurs tubes. Il est annoncé qu’il repartira en 2026 pour une série de concerts dans des festivals, pendant que sa collaboration avec L2B se diffuse dans les médias spécialisés.

Selon les éléments relayés par le quotidien La Dépêche, la collaboration avec L2B a donné naissance à un morceau centré sur les relations toxiques, dont un extrait de paroles cite explicitement le nom de l’épouse du chef de l’État : « Pour le shopping, Montaigne, Vendôme / J’dépense comme Brigitte Macron (Macron, Macron, Macron) ». Le passage fait référence aux codes du luxe et à des lieux parisiens réputés pour leurs boutiques haut de gamme.

Paroles, contexte de la référence et apparition à l’Élysée

Le vers mentionne l’avenue Montaigne et la place Vendôme, deux adresses parisiennes associées au prêt-à-porter de luxe et aux joailliers, ce qui, selon les interprétations publiées, ancre la référence dans un registre ostentatoire. L’utilisation d’un nom public, tel que celui de Brigitte Macron, s’inscrit dans un choix de textes visant à illustrer des comportements matériels et des dynamiques de couple évoquées dans la chanson.

La présence de Gims à l’Élysée a été signalée dans un contexte protocolaire distinct : l’artiste a participé à une réception organisée en amont du gala des Pièces jaunes, au cours de laquelle il a été photographié aux côtés d’Emmanuel Macron. Les deux hommes ont notamment été remarqués pour leur tenue et leur goût partagé pour les lunettes de soleil lors de cette rencontre.

Le président Macron porte, depuis une blessure à l’œil droit documentée lors d’un déplacement à Istres, une monture aviateur de la marque française Henry Jullien, citée pour son tarif d’environ 650 euros dans les comptes rendus. Gims, de son côté, masque son regard derrière des lunettes depuis le début de sa carrière, accessoire devenu une marque visuelle constante de son image publique.

La collaboration entre Gims et L2B, telle que rapportée, met en lumière la porosité entre sphères artistiques et cercles institutionnels, au travers d’un titre qui mêle thèmes intimes et mentions de personnalités publiques. Les informations relatives aux paroles et à la rencontre à l’Élysée sont présentées par les médias qui ont couvert ces événements.