Gims renoue avec Kelly Vedovelli grâce à Emmanuel Macron

Gims a été au cœur des conversations pendant la Fashion Week à Paris : après avoir été aperçu au défilé Louis Vuitton, le chanteur a enchaîné les apparitions publiques, notamment une photo prise à l’Élysée aux côtés du président Emmanuel Macron, avant le gala des Pièces jaunes organisé à la Paris La Défense Arena de Nanterre.

Le parcours récent du rappeur inclut plusieurs jalons médiatiques. Divorcé de DemDem depuis juin 2025, l’ancien membre de la Sexion d’Assaut a déjà été vu en octobre dernier au bras d’une femme prénommée Antonella. Lors du défilé Louis Vuitton, il est de nouveau apparu accompagné d’une autre personne, relançant les spéculations sur sa vie privée.

La séquence parisienne s’est poursuivie par une réception organisée mercredi soir à l’Élysée, en amont du gala des Pièces jaunes qui s’est tenu jeudi à la Paris La Défense Arena, à Nanterre. La présence simultanée de personnalités du monde de la culture et de la politique a généré des images largement relayées sur les réseaux sociaux.

Rencontres et accessoires : lunettes et échanges sur les réseaux

Lors de la réception à l’Élysée, Emmanuel Macron et Gims ont posé ensemble pour des photos qui ont rapidement circulé. Les deux hommes arboraient des lunettes de soleil : le président portait un modèle aviateur de la maison française Henry Jullien, une monture commercialisée autour de 650 euros selon les informations disponibles, et qui a attiré l’attention alors que M. Macron dissimule depuis plusieurs jours une blessure à l’œil droit.

Pour sa part, Gims a été aperçu, comme à son habitude, portant des lunettes de soleil. L’accessoire fait partie de son image publique depuis ses débuts dans le show-business et reste un élément récurrent de ses apparitions médiatiques.

La publication de la photo par le chanteur a donné lieu à une interaction visible entre Gims et Kelly Vedovelli. La chroniqueuse et personnalité des réseaux sociaux, connue notamment pour sa participation au clip « Bella », a commenté la photo sur Instagram : « Mdr l’IA ne faisait pas mieux ». Gims a répondu par un simple « grave », accompagné d’un émoji mort de rire, réaction qui a été relevée par plusieurs comptes et médias en ligne.

Le gala des Pièces jaunes, dont la réception élyséenne constituait un prélude, s’est tenu jeudi à la Paris La Défense Arena de Nanterre, événement auquel ont participé diverses personnalités du monde du spectacle et du bénévolat.