Ghana : Walid Regragui en discussion pour succéder à Otto Addo

La Fédération ghanéenne de football serait en plein processus de négociation avec Walid Regragui pour lui confier la direction de la sélection nationale. Le technicien marocain apparaît désormais comme le candidat le plus crédible pour prendre la succession d’Otto Addo.

Plusieurs interlocuteurs proches du dossier affirment que les contacts entre les deux parties se sont intensifiés ces derniers jours, signe d’une nette volonté de la fédération de redéfinir le cap sportif des Black Stars.

Agé de 49 ans, Regragui a acquis une réputation internationale en menant le Maroc jusqu’en demi-finale de la Coupe du monde 2022 — une performance rarissime pour une nation africaine — puis en conduisant son équipe jusqu’à la finale de la CAN 2025, parcours qui a renforcé son image sur le continent.

Atouts recherchés et contexte ghanéen

Reconnu pour sa rigueur tactique, son organisation défensive et sa capacité à créer une cohésion de groupe, le coach marocain correspond au profil que recherche la fédération ghanéenne pour relancer son sélection. Ces qualités sont perçues comme essentielles pour rebâtir une équipe stable et régulièrement compétitive.

Otto Addo, de son côté, a été écarté de ses fonctions après une suite de résultats jugés insuffisants par les dirigeants. Aucune communication officielle n’a encore été publiée, mais l’état avancé des négociations avec Regragui laisse penser qu’un changement à la tête de la sélection pourrait intervenir prochainement.