Ghana : 02 ministres périssent dans un crash d’hélicoptère

Le Ghana est en deuil après la mort, mercredi, des ministres de la Défense et de l’Environnement dans un accident d’hélicoptère, a annoncé la présidence dans un communiqué officiel. Le drame est survenu dans le sud du pays, quelques heures après la disparition de l’appareil des radars.

Le ministre de la Défense, Edward Omane Boamah, et son homologue de l’Environnement, Ibrahim Murtala Muhammed, faisaient partie des huit personnes à bord de l’hélicoptère militaire, dont trois membres d’équipage. Le crash a également coûté la vie à Alhaji Muniru Muhammad, coordinateur adjoint de la sécurité nationale et ancien ministre de l’Agriculture, ainsi qu’à Samuel Sarpong, vice-président du Congrès national démocratique (NDC), le parti au pouvoir.

Selon l’armée de l’air, l’appareil avait quitté la capitale, Accra, peu après 9 heures (heure locale et GMT), à destination d’Obuasi, dans le nord-ouest du pays. Le contact a été perdu peu après le décollage. « Le président et le gouvernement adressent leurs condoléances et expriment leur solidarité aux familles des camarades et militaires tombés au service de la Nation », a déclaré Julius Debrah, chef de cabinet du président John Mahama.

En signe de deuil national, les drapeaux seront mis en berne et le chef de l’État a suspendu l’ensemble de ses activités officielles pour la journée.